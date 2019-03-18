نجوم العالم يشاركون في «الشارقة ماسترز» للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أعلن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن بطولة «الشارقة ماسترز 2019»، التي تُقام يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ستشهد مشاركة 15 لاعباً سبق لهم التتويج ببطولة العالم في لعبة الأذكياء.

وقال في مؤتمر صحافي عقد للكشف عن التفاصيل الخاصة بالبطولة، إن «200 لاعب ولاعبة سيشاركون في بطولة الشارقة ماسترز، التي ستقام بمناسبة عام التسامح، سيكون من بينهم 15 بطلاً متوجاً من قبل ببطولة العالم، بخلاف أبطال فازوا ببطولات قارية في آسيا وإفريقيا، وأوروبا وأميركا الجنوبية، وأسماء أخرى سبق لها التتويج ببطولات العالم للمراحل السنية المختلفة».

وأضاف: «سيشارك أيضاً 13 لاعباً من المتوجين بألقاب عربية لتُصبح بطولة الشارقة ماسترز، واحدة من أهم البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، بل تُصنف على أنها واحدة من أهم بطولات العالم، بحكم الأسماء المشاركة فيها، وتصنيفهم الدولي وألقابهم العالمية».

وبيّن: «قررنا رصد 60 ألف دولار جوائز إجمالية، إذ سيحصل الفائز باللقب على 15 ألف دولار والثاني 10 آلاف دولار والثالث 7000 دولار والرابع 6000 دولار والخامس 5000 دولار والسادس 4000 دولار، بالإضافة إلى جوائز مالية للاعبات واللاعبين المواطنين المسجلين لأفضل النتائج في البطولة».