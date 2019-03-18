أبيض الشواطئ «وصيف آسيا»

المصدر: باتايا - الإمارات اليوم

أحرز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية التي أقيمت في مدينة باتايا الساحلية في تايلاند، أمس، إثر خسارته في المباراة النهائية أمام اليابان بركلات الترجيح 1-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتقدم منتخب اليابان بهدفين عن طريق ماسايوكي كوماكي في الدقيقة (7)، واوزو موريرا في الدقيقة (16)، قبل أن يدرك المنتخب التعادل عن طريق علي محمد في الدقيقتين (22 و24).

شهد المباراة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة المنتخب حسن عبدالوهاب القواضي، ومدير مكتب رئيس الاتحاد ناصر بن ثعلوب الدرعي.

وكان أبيض الشواطئ تأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في باراغواي بعد فوزه على شقيقه العُماني 3-2 ضمن الدور نصف النهائي، وقبلها الفوز على ماليزيا 8-1 في الدور ربع النهائي.

وحقق الأبيض سلسلة نتائج إيجابية في دور المجموعات وحصد العلامة الكاملة بعدما تفوق على قيرغيزستان بنتيجة 6-1 والصين 6-2 ولبنان 3-2.

ومن المنتظر أن تعود البعثة إلى البلاد اليوم عبر مطار دبي الدولي.

علي محمد سجل هدفي المنتخب الوطني، وعادل النتيجة في غضون دقيقتين.