آيات الحسان تحصد ذهب بطولة الجمباز الإيقاعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــــ الإمارات اليوم

واصلت الطفلة آيات الحسان (11 عاماً)، تفوقها في مجال الجمباز، ونالت أخيراً الميدالية الذهبية ببطولة الجمباز الإيقاعي في أبوظبي، والتي أقيمت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص.

وتقول أسرة آيات الحسان إن الطفلة موهوبة في العديد من المجالات، وتتقن ثلاث لغات أجنبية، إذ تتحدث الروسية، والفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وهي موهوبة منذ الصغر، فقد عرفت بشغفها لتعلم الجمباز كهواية وعمرها ثلاث سنوات. وعملت عائلتها على تنمية هذه الهواية ما حول شغفها بلعبة الجمباز كهواية إلى لاعبة ناشئة ورياضية محترفة في لعبة الجمباز، فقد تفوقت في العديد من المنافسات على مستوى المدارس والنوادي الرياضية المحلية والمدارس العامة والخاصة، وحصدت الميدالية الذهبية في جميع المنافسات.