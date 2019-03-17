فوز دبا الحصن والحمرية في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

فاز فريق الحمرية على العربي بهدف مقابل لا شيء، كما تغلب دبا الحصن على مسافي بأربعة أهداف لهدف، في المباراتين اللتين أقيمتا أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري الدرجة الاولى، ليصبح رصيد الحمرية (25 نقطة) بالمركز الثاني، بينما اصبح رصيد دبا الحصن (19 نقطة) بالمركز الخامس، وهبط مسافي للمركز السادس برصيد (18 نقطة) والعربي (10 نقاط). سجل أهداف دبا الحصن كل من البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين (8 و88)، والنيجيري احمد نيانجادو (11) وهدف بالخطأ في مرماه سجله لاعب مسافي حسن علي (72)، بينما سجل لمسافي لاعبه الإيفواري يالي جوني (83).