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مفكرة اليوم

المصدر:
  • دبي-الامارات اليوم.
التاريخ:

كأس زايد للأندية الأبطال

الهلال - الأهلي 21:30

كأس الكونفدرالية الإفريقية

حسنية أكادير - نهضة بركان 17:00

أوثو دويو - الرجاء الرياضي 17:00

النجم الساحلي - ساليتاس 17:00

إينوجو رينجرز - الصفاقسي 17:00

غور ماهيا - بيترو أتلتيكو 20:00

نصر حسين داي - الزمالك 20:00

زيسكو يونايتد - كوتوكو 20:00

الهلال - نكانا 20:00

الدوري الإنجليزي

فولهام - ليفربول 18:15

إيفرتون - تشلسي 20:30

الدوري الإسباني

إسبانيول - إشبيلية 19:15

ريال بيتيس - برشلونة 23:45

الدوري الإيطالي

جنوى - يوفنتوس 15:30

ميلان - إنتر ميلان 23:30

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