مفكرة اليوم

كأس زايد للأندية الأبطال
الهلال - الأهلي 21:30
كأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير - نهضة بركان 17:00
أوثو دويو - الرجاء الرياضي 17:00
النجم الساحلي - ساليتاس 17:00
إينوجو رينجرز - الصفاقسي 17:00
غور ماهيا - بيترو أتلتيكو 20:00
نصر حسين داي - الزمالك 20:00
زيسكو يونايتد - كوتوكو 20:00
الهلال - نكانا 20:00
الدوري الإنجليزي
فولهام - ليفربول 18:15
إيفرتون - تشلسي 20:30
الدوري الإسباني
إسبانيول - إشبيلية 19:15
ريال بيتيس - برشلونة 23:45
الدوري الإيطالي
جنوى - يوفنتوس 15:30
ميلان - إنتر ميلان 23:30