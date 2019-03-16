الحمرية يهزم العربي ويصعد لمركز الوصيف

المصدر: محمد فاضل - ام القيوين

فاز فريق الحمرية على العربي بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب النادي العربي في ام القيوين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري الدرجة الاولى سجله اللاعب محمد ناصر في الدقيقة (25)، ليصبح رصيده (25 نقطة) ويصعد بذلك لمركز الوصيف خلف المتصدر خورفكان (26 نقطة)، ومتقدما على المتصدر السابق فريق العروبة الذي هبط للمركز الثالث برصيد (24 نقطة).

وفي مباراة اخرى فاز دبا الحصن على مسافي باربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب دبا الحصن، ليصبح رصيده (19نقطة) بالمركز الخامس، بينما هبط مسافي للمركز السادس برصيد (18 نقطة).

سجل اهداف دبا الحصن كل من البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين في الدقيقتين (8,88)، والنيجيري احمد نيانجادو في الدقيقة (11)وهدف في مرماه من قبل لاعب مسافي حسن علي في الدقيقة (72)، بينما سجل لمسافي لاعبه الإيفواري يالي جوني في الدقيقة (83).