أبيض الشواطئ إلى مونديال الباراغواي

المصدر: باتايا - الإمارات اليوم

تأهل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقررة في باراغواي نوفمبر المقبل، بعد فوزه على المنتخب العُماني 3-2، أمس، على ملعب بالي هاي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا.

وسجل أهداف الأبيض هشام منتصر في الدقيقة (6) وعباس علي (20) ووليد بشر (34)، في حين أحرز نوح الزدجالي (19) وسامي البلوشي (28) هدفي عمان.

ويواجه المنتخب في المباراة النهائية غداً، نظيره المنتخب الياباني الذي فاز على فلسطين ليضمن بالتالي تأهله مع منتخبنا للمونديال، في حين سيتنافس المنتخبان اللبناني والعماني على البطاقة الثالثة.