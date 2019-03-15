مواجهات صعبة في «الهواة» أبرزها التعاون مع حتا

المصدر: محمد فاضل - دبي

تخوض أندية الصدارة في دوري الدرجة الأولى منافسات صعبة في الجولة الـ12، عندما تقام ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم، بمواجهة الذيد (10 نقاط) مع خورفكان الوصيف (23 نقطة)، ويلعب التعاون (4 نقاط) مع حتا (22)، ومصفوت (4 نقاط) مع العروبة المتصدر (23 نقطة).

وعلى الرغم من أن فارق الإمكانات واضح من ترتيب الفرق المتبارية، إلا ان صعوبة المباريات يبررها الأسلوب الدفاعي المتكتل الذي تلعب به فرق القاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة، وخصوصاً من جانب فريق مصفوت الذي سبق له أن فاجأ خورفكان في مواجهة سابقة، عندما فاز عليه بملعبه وأمام جمهوره، وهو الأمر الذي يخشاه فريق العروبة، على الرغم من كونه يعيش نشوة الصدارة والاقتراب من الصعود التاريخي للعب في دوري الأضواء.

بالمقابل يخشى خورفكان مواجهته الذيد العنيد على ملعبه بحثاً عن أهم ثلاث نقاط ممكنة قبل المواجهة المصيرية في الجولة بعد الحالية، التي ستجمعه مع العروبة.

وفي مباراة أخرى يتطلع المدرب المواطن وليد عبيد إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وهو يواجه التعاون الذي يسعى مدربه الجديد التونسي طارق الحضري، لكسب أول نقطة له مع الفريق.

وفِي هذا السياق، قال مدرب حتا وليد عبيد للإمارات اليوم: مباراتنا صعبة أمام التعاون والمركز الذي يحتله لا يعكس الإمكانات التي يتمتع بها لاعبوه أو المركز ما قبل الأخير الذي يحتله، ونحن ندرك ذلك، لذلك وجهنا اللاعبين على اللعب بحذر وحرص عال، وبالتركيز طوال دقائق المباراة، خصوصاً أن التعاون لديه محترفون أجانب متمكنون، وقد تابعنا تسجيلات سابقة للفريق، ولدينا فكرة كاملة لكيفية التعامل مع المباراة.