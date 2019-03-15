«صحة دبي» تشارك في الفحص الطبي للاعبي الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - وام

شارك عدد من الأطباء العاملين بهيئة الصحة في دبي، في الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الذي تستضيفه أبوظبي.

وأكدت استشارية طب العائلة رئيسة مكتب خدمات أصحاب الهمم بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة لطيفة الرستماني، أهمية هذه المشاركة التي تأتي ضمن الجهود التي توليها الهيئة للوجود في مختلف الفعاليات الطبية والرياضية التي تقام على مستوى الدولة لأصحاب الهمم.

وأوضحت الرستماني أن «الهيئة قامت بإيفاد سبعة أطباء من مختلف التخصصات الطبية للدورة التدريبية، للمشاركة في برنامج فحص اللاعبين المشاركين في الأولمبياد الخاص من مختلف الجنسيات، في تخصصات طب الأسرة والسمع والبصريات وصحة القدم والتغذية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين قبل وأثناء وبعد الأولمبياد، والحرص على حصولهم على الكشف الطبي اللازم».

وقالت الرستماني إن أطباء الهيئة خضعوا لدورة تدريبية مكثفة قبل إجراء هذه الفحوص، تضمنت تدريبات وورش عمل متعددة في مختلف التخصصات الطبية، وكيفية التعامل والتواصل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية.. مشيرة إلى أهمية هذه الدورة التي أصبح معها أطباء الهيئة معتمَدين للكشف الطبي على اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، ومؤهلين لتدريب غيرهم من الأطباء، واستعدادهم للمشاركة في الفحوص والكشف الطبي في الفعاليات المستقبلية للأولمبياد الخاص في الدولة.