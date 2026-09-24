108 دول تشارك في «ميدام دبي 2026» اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، أعمال الدورة الـ11 من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام دبي 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمبتكرين من أكثر من 108 دول حول العالم.

ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض متخصص، يستعرض أحدث المنتجات والتقنيات في قطاعَي الجلدية والتجميل.

تضم فعاليات الحدث، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» - ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي - برنامجاً علمياً حافلاً يستهدف التبادل المعرفي، والتدريب السريري المتقدم في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية وطب التجميل، ويمنح المشاركين ساعات من التعليم الطبي المستمر.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الشاملة التي تسلط الضوء على الأمراض الجلدية، والإجراءات التجميلية، وجراحات الجلد، وتطبيقات الليزر، «وطب إطالة العمر»، وأحدث الابتكارات والتقنيات الطبية، إضافة إلى جلسات متخصصة وعروض تطبيقية حية، وورش عمل سريرية يشرف عليها خبراء ومختصون دوليون.