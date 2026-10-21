برنامج التدريب الصيفي بجامعة محمد بن راشد للطب يعزز خبرات الطلبة الطبية والبحثية

استعرض طلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، تجاربهم التدريبية الصيفية التي خاضوها في عدد من المؤسسات الطبية والأكاديمية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا، واكتسبوا خلالها خبرات جديدة في مجالات جراحة الأعصاب، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، والرعاية السريرية، والطب التكاملي، بما يسهم في إثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم الطبية والبحثية.

وتحرص الجامعة على إثراء التجربة التعليمية لطلبتها، من خلال إتاحة فرص التدريب والمشاركة في البرامج الصيفية داخل دولة الإمارات وخارجها، والتفاعل المباشر مع الأطباء والمتخصصين والمرضى، والاطلاع على أساليب وممارسات الرعاية الصحية المختلفة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية.

وقالت عميدة كلية الطب عميدة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية البروفيسورة رشا بوحميد: "يعكس برنامج التدريب الصيفي التزامنا بالارتقاء بالتعليم الطبي وإعداد كوادر مؤهلة للإسهام في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، من خلال إتاحة الفرصة لطلبتنا لاكتساب خبرات عملية، والتعرف على أحدث الممارسات الطبية والأنظمة الصحية العالمية، إلى جانب بناء شبكة علاقات مهنية دولية، بما يعزز معارفهم ومهاراتهم، وينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى".

وأكد الطلبة الذين شاركوا في البرنامج ، أن تجاربهم التدريبية الصيفية أسهمت في إثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم العملية، وتحديد توجهاتهم المهنية المستقبلية.