الجنيبي والمرزوقي وآل علي «حكام فيديو» قريباً

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أنه ستتم الاستعانة قريباً بالحكام الدوليين عمار الجنيبي وسلطان عبدالرزاق المرزوقي وعمر آل علي، للمشاركة كحكام فيديو في دوري الخليج العربي لكرة القدم، أسوة بنظرائهم الآخرين من الحكام الدوليين، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات تتم في هذا الخصوص، بعد استكمال كل منهم المباريات المحددة له، وفقاً لبروتوكول تقنية الحكم الفيديو، حتى يتحول إلى حكم لتقنية الفار بشكل رسمي، ويتم منحه التصريح الخاص بهذا الأمر.

وقال محمد عبيد اليماحي لـ«الإمارات اليوم» إن «الحكام الثلاثة عمر وسلطان وعمر، يعتبرون من أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرة في مجال التحكيم، لذلك ستقوم لجنة الحكام بالاستعانة بهم للمشاركة في إدارة مباريات الدوري الإماراتي كحكام فيديو، كون وجودهم يشكل إضافة كبيرة، خصوصاً بعد دخول دوري الخليج العربي مراحله الحاسمة والمهمة».

يذكر أن كلاً من عمار الجنيبي وسلطان عبدالرزاق المرزوقي وعمر آل علي، لم يمنحوا حتى الآن تصريحاً رسمياً يخول كلاً منهم المشاركة كحكم فيديو في الدوري، لعدم استكمالهم المباريات التجريبية المحددة، علماً أن كلاً من عمار الجنيبي وسلطان المرزوقي، تبقت لهما مباراتان تجريبيتان في تقنية الحكم «الفار» حتى يتم منحه التصريح الخاص بإمكانية المشاركة كحكم فيديو في الدوري، في حين تبقت لعمر آل علي مباراة واحدة فقط.

وأضاف اليماحي «هناك توجه إجباري بعملية الاستعانة بالحكام الدوليين في تقنية الحكم الفيديو، وذلك وفقاً للبرتوكول الخاص بهذه التقنية التي تم تطبيقها في الدوري الإماراتي بصورة رسمية اعتباراً من الموسم الماضي».

وشدد اليماحي على أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعمل جاهدة على إنجاح تطبيق تقنية الحكم الفيديو بالشكل المطلوب، وفقاً لما هو محدد في البرتوكول الخاص بهذه التقنية، وذلك من خلال التدريب والتأهيل المستمر لقضاة الملاعب في تطبيقها بشكل عملي من خلال مباريات الدوري المحلي.

وأوضح «الفترة المقبلة تتطلب تكاتف وتعاون الجميع مع قضاة الملاعب، لمساعدتهم في إنجاح المباريات، بعدما دخل الدوري مراحل مهمة وحاسمة وحساسة».

وأشار إلى أن «هناك ترتيباً يتم في هذا الخصوص، بعد استكمال المباريات المحددة لكل حكم حتى يتحول إلى حكم لتقنية (الفار)». وشهدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تغييرات مهمة في الفترة الأخيرة، من خلال تعيين الحكم الدولي السابق السعودي علي الطريفي، مديراً فنياً للجنة، وتحول المدير الفني السابق للجنة الإنجليزي ستيف بينت، للعمل مسؤولاً في تقنية الحكم الفيديو بدلاً من منصبه السابق.