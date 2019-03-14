فان مارفيك يقترب من تدريب المنتخب الوطني

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يقترب من تولي تدريب المنتخب الوطني، لقيادة «الأبيض» في تصفيات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة «تيلغراف» إن فان مارفيك هو المرشح الأول لتدريب منتخب الإمارات، بعدما وصلت المفاوضات مع اتحاد الكرة الإماراتي إلى مرحلة متقدمة.

وأضافت: «فان مارفيك تم وضعه ضمن قائمة ضمت مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، ومدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، والفرنسي هيرفي رينارد، ولكن فان مارفيك بات الخيار الأول بالنسبة إلى اتحاد الكرة الإماراتي».

وأكدت صحيفة «إيه دي» أن «اتحاد الكرة الإماراتي يعتبر فان مارفيك هو المدرب المثالي لقيادة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا العام الجاري».

وأضافت: «بيرت فان مارفيك يمتلك خبرة كبيرة مع الكرة الآسيوية، بتوليه تدريب منتخب السعودية، وقيادته للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 12 عاماً، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته، وينتقل لتدريب منتخب أستراليا في المونديال، بينما كانت آخر تجاربه هي العمل مستشاراً للهولندي مارك فان بوميل في تدريب أيندهوفن الهولندي».

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أنه يفاضل بين خمسة مدربين أوروبيين، لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي رحل عن الفريق عقب نهاية عقده بعد بطولة كأس آسيا 2019.