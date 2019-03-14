شيوتاني أول عيناوي يسجل في 5 بطولات مختلفة بموسم واحد

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبح مدافع فريق العين، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، أول لاعب من فريق العين يسجل في خمس بطولات مختلفة في موسم واحد، وذلك بعدما هز شباك فريق استقلال طهران الإيراني، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، مسجلاً بذلك هدفه السابع في الموسم، ليؤكد بذلك من جديد أنه أحد مفاتيح الفوز حينما يصوم المهاجمين عن إحراز الأهداف، فيما لم يسجل في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس زايد للأندية العربية.

وسجل شيوتاني في بطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الماضي بواقع هدفين، جاء الأول في شباك فريق تيم ويلنغتون النيوزلندي في المباراة الافتتاحية، التي انتهت لمصلحة العين 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 3-3، فيما كان الهدف الثاني في مرمى فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية التي شهدت خسارة «الزعيم» 1-4.

ووضع المدافع اليابني بصمته في دوري الخليج العربي بعد أن سجل هدفين أيضاً، جاء الأول في شباك فريق النصر في الجولة الثالثة من الدوري، وهي المباراة التي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة، فيما سجل الثاني في مرمى فريق اتحاد كلباء في الجولة العاشرة، حينما كانت المباراة في طريقها للتعادل 1-1، لكن الياباني أحرز هدفاً في الدقيقة 89 ليمنح فريقه الفوز.

ووقع مدافع فريق العين في دفتر أهداف بطولة كأس الخليج العربي بواقع هدف واحد، وكان في شباك فريق الشارقة ضمن مباريات الجولة الأولى، وهو اللقاء الذي انتهى لمصلحة «الزعيم» بنتيجة 4-1، وجاء هدف شيوتاني في الدقيقة 78 ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

ولم تقتصر أهداف المدافع تسوكاسا شيوتاني مع فريق العين في الموسم الحالي فقط، إذ وضع بصمته في مشاركته مع منتخب بلاده نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019)، بعد أن سجل هدف الفوز لـ«الساموري» في مواجهة فريق المنتخب الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة.

من جهته، أعرب شيوتاني عن سعادته بتسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى فريق استقلال طهران، وإنعاش حظوظ «الزعيم» في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، وأرجع اللاعب الفضل في تسجيله للهدف إلى الجهود التي قدمها زملاؤه اللاعبين طوال وقت اللقاء، والالتزام بتوجيهات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين عقب المباراة: «لم أكن لأسجل أي هدف لولا مساعدة زملائي لاعبي الفريق وتوجيهات المدرب والمساندة المتواصلة من الجماهير بالتأكيد، وتلك الأرقام الجديدة تحفزني على مضاعفة الجهود لخدمة الفريق، لكن الأمر الأهم يكمن في تحقيق النتائج القوية والإسهام مع زملائي في بلوغ الطموحات المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية».

وحول الأداء الذي قدمه فريقه خلال اللقاء، أكد اللاعب الياباني، أن طموح العين في مواجهة استقلال طهران كان بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعويض خسارة الجولة الأولى في البطولة الآسيوية أمام الهلال السعودي، وقال: «لكننا عدنا بنقطة إيجابية، حافظنا من خلالها على حظوظنا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة».

بدوره، وصف المدرب الإسباني غاريدو نتيجة التعادل أمام استقلال طهران بالمهمة لفريقه، لكونها من خارج الأرض وعلى حساب فريق قوي، على حد قوله، مؤكداً أن لاعبيه أظهروا الروح القتالية في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، واستحقوا بذلك الحصول على نقطة ثمينة تعزز من حظوظ الفريق في المنافسة على أحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «ليس من السهل الحصول على نتيجة إيجابية من خارج الأرض، خصوصاً أمام فريق متميز ويحظى بمساندة قوية من قاعدته الجماهيرية، وفي اعتقادي أن النتيجة كانت عادلة، قياساً بمردود الفريقين على الأرض، وفي الشوط الأول كنا قريبين من التقدم على حساب صاحب الأرض، كما أن القائم أبعد تسديدة جمال معروف».

غاريدو يكافئ لاعبي العين بـ 5 أيام راحة

قال إداري فريق العين، عصام عبدالله، إن «الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، منح اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام، على أن يستأنف الفريق تحضيراته للاستحقاقات المقبلة»، وأشار عصام في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، إلى أن اللاعبين المصابين سيتابعون البرامج العلاجية والتأهيلية على فترتين صباحية ومسائية في عيادة النادي وصالة الجمانيزيوم الملحقة بملعب خليفة بن زايد.

أهداف شيوتاني في الموسم الحالي حتى الآن

■هدفان في كأس العالم في شباك تيم ويلنغتون النيوزلندي وريال مدريد.

■هدف في دوري أبطال آسيا في شباك فريق استقلال طهران الإيراني.

■هدف في كأس آسيا الإمارات 2019 مع منتخب اليابان في مرمى أوزبكستان.

■هدفان في دوري الخليج العربي في شباك النصر واتحاد كلباء.

■هدف في كأس الخليج العربي في شباك فريق الشارقة.