خوري: مواجهة أرسنال حدث جديد يُضاف إلى تاريخ النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أحمد خوري، إن «مواجهة النصر وأرسنال الإنجليزي حدث تاريخي بارز، يُضاف إلى أهم المحطات في تاريخ النادي العريق، الذي تأسس منذ 73 عاماً»، مشيراً إلى أن رؤية سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، كانت باستضافة أحد الفرق العالمية، وأنه بالفعل تم التوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي للعب في دبي.

ويخوض النصر مباراة ودية مع أرسنال 26 الجاري الساعة 5:30 بوجود أبرز نجوم الفريق الإنجليزي، وذلك احتفالاً بالافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم. وأشار أرسنال على حسابه الرسمي في «تويتر» إلى المباراة ناشراً صوراً لأبرز نجوم الفريق، وعن الفترة التي سيقضونها في الإمارات، التي تصل إلى خمسة أيام.

وقال خوري لـ«الإمارات اليوم»: «لا يوجد تداخل بين الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم في الدوري المحلي والمباراة الودية العالمية، فنادي النصر ليس كرة قدم فقط، وإنما مؤسسة رياضية كبيرة تسير وفق نظام معين في المباريات المحلية والخارجية»، وأعتقد أن المباراة ليست باسم نادي النصر فقط، لكن باسم دولة الإمارات والكل سيكون مشاركاً بها».

وبخصوص تعزيز صفوف الفريق بلاعبين آخرين، أضاف: «إلى الآن الفكرة أمام شركة كرة القدم، لكن أعتقد أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بلاعبين أجانب سابقين لعبوا في النصر من قبل أو لاعبين من فرق أخرى، لكن كل ذلك يرجع إلى شركة الكرة والجهاز الفني».

وتابع خوري: «استضاف نادي النصر في تاريخه أشهر الأندية العالمية، كان بينها فريق أرسنال في نوفمبر 1976، وستشكل المواجهة المرتقبة فرصة مثالية يطوّر خلالها نجومنا مهاراتهم، ويروّجون الملعب الجديد لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال مدرب أرسنال، أوناي إيمري، في تصريح صحافي: «تتميز دبي بمرافقها، ويشرفنا أن نكون جزءاً من احتفالات الافتتاح الرسمي للاستاد الجديد، ويسرنا أن يقوم الفريق بتدريباته في طقس دافئ بعيداً عن إنجلترا، خصوصاً قبيل مواجهات المرحلة النهائية من الموسم».

وتشكل المباراة جزءاً أساسياً من استعدادات أرسنال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين الأول من أبريل المقبل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر البيان الرسمي الصادر من النادي الإنجليزي: «سيزور فريق نادي أرسنال، خلال فترة وجوده في دبي الممتدة لخمسة أيام، قصر سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، ومركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة».

وتابع: «سهلت (طيران الإمارات)، الراعي لقميص وملعب النادي، جميع تجهيزات التدريبات والمباراة للفريق، وستساعد الناقلة، التي تشكل شراكتها مع أرسنال إحدى أكثر الشركات شهرة وتميزاً في عالم الرياضة، في استضافة النادي بدبي وستدعم زيارتهم، من خلال ربط المشجعين في الإمارات بأحد أرقى الفرق في العالم».

النصر التقى تاريخياً أرسنال في مباراة ودية

من قبل في 1976، وسيتواجهان مجدداً

على استاد آل مكتوم 26 الجاري.