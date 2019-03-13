فتحي سليم: تأهل دبا الحصن إلى «المحترفين» ليس مستحيلاً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب فريق دبا الحصن، المصري الدكتور فتحي سليم، إن «الفريق عاد إلى تحقيق النتائج الإيجابية، ويعدّ ذلك مؤشراً إيجابياً على تصاعد المستوى من مباراة إلى أخرى»، مشيراً إلى أن حجز بطاقة مؤهلة لدوري الخليج العربي للأندية المحترفة، ليس مستحيلاً على دبا الحصن، وبإمكان الفريق جمع 21 نقطة وانتظار أن تخدمه نتائج الفرق الأخرى. وكان دبا الحصن قد تعادل 2-2 أمام خورفكان في الجولة 11 لدوري الهواة. ويتصدر الدوري خورفكان والعروبة بالنقاط نفسها (23)، لكن بفارق الأهداف لمصلحة خورفكان، في حين يأتي حتا ثانياً بـ22 متقدماً على الحمرية الرابع بفارق الأهداف، بينما مسافي خامساً بـ18 نقطة، ودبا الحصن سادساً بـ16 نقطة.

وقال فتحي سليم لـ«الإمارات اليوم»: «تحقيق 21 نقطة قياساً بإمكاناتنا الفنية الحالية، لا أرى ذلك مستحيلاً، وسنحتاج إلى أن تخدمنا بعض النتائج الأخرى، لكننا في الوقت الحاضر لا نشغل بالنا بهذا الهاجس».

وعن التغيّر الذي طرأ على نتائج الفريق، قال: «لا يوجد سر سوى أنه التكاتف بين أسرة النادي، والتزام كل اللاعبين بالخطط الفنية، والثقة بأن الفريق قادر على البقاء في المنافسة وتحقيق الصعود، رغم فارق النقاط السبع التي تفصله عن المقدمة».