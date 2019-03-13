اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات «طائرة ند الشبا»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة الكرة الطائرة، التي تقام ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

والتحق فريق بن ثاني بقائمة الفرق المتأهلة، بعد الفوز على فريق الملكي في المباراة الفاصلة والأخيرة من التصفيات بثلاثة أشواط نظيفة (25-17/‏ 26-24/‏ 26-24)، كما فاز فريق بن ثاني في المباراة التي سبقتها على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (21-21/‏ 22-25/‏ 25-23/‏ 25-19/‏ 15-13)، ليشارك الفرق الأربعة الأخرى فرحة التأهل إلى النهائيات، وهي فرق: دبي 2021، فهود زعبيل، المفاجأة، والبركان.

وتنضم الفرق المتأهلة إلى فريق «إف 3»، بطل نسخة 2018 الذي تأهل تلقائياً للنهائيات بصفته حامل اللقب. وتواصل اللجنة المنظمة إنجاز القائمة النهائية للفعاليات الرياضية والمجتمعية المصاحبة للدورة، كما سيتضمن البرنامج الذي تعمل عليه اللجنة العليا المنظمة فعاليات متنوعة، تنسجم مع سمة العام وهي «عام التسامح»، ومع أهداف الدورة التي تعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأكبر خلال شهر رمضان من كل عام، كما سيتم الكشف عن قائمة الرياضات وبرنامج المنافسات خلال الفترة المقبلة، وكذلك توجيه الدعوات للرياضيين الهواة من مختلف الأعمار والجنسيات للتسجيل من أجل المشاركة فيها.

من جهة أخرى، اختتمت تصفيات كرة قدم الصالات، الخميس الماضي، حيث تأهلت منها ستة فرق إلى النهائيات التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وهي الفرق التي فازت بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة، حيث فاز بالمركز الأول في المجموعات كل من: فريق فيكتوري، وفريق الشاطئ، وفريق الذيابة، إضافة إلى الفرق الفائزة بالمركز الثاني في المجموعات، وهي كل من: فريق التسامح، وفريق الوطنية، وفريق المفاجأة.

وستنضم هذه الفرق الستة إلى الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني من النسخة الماضية، وهما: فريق الإمارات للسياقة حامل اللقب، وفريق البحري الذي حصل على المركز الثاني.