«التنمية السياحية» يتصدر بطولة عجمان للدوائر الحكومية

المصدر: عجمان ــ وام

تواصلت في عجمان منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، التي نظّمتها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، خلال الفترة من السابع إلى 23 مارس الجاري، بمشاركة 12 فريقاً.

ونجح فريق دائرة التنمية السياحية بعجمان في تصدر المجموعة الأولى بفوزه على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بينما حصل فريق شرطة عجمان على مباراة القمة في الجولة الأولى بفوزه على فريق دائرة البلدية والتخطيط. وتصدر المجموعة الثانية فريق مصرف عجمان، الذي تغلب على لكزس للسيارات، راعي البطولة، فيما تصدر المجموعة الثالثة والأخيرة فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الذي فاز على دائرة التنمية الاقتصادية.