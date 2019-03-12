توزيع 605 حقائب صنعت بأيدي أصحاب الهمم على المشاركين في الأولمبياد الخاص

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

سلمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة حقائب من إنتاج أصحاب الهمم، منتسبي المؤسسة، باستوديو التصميم بورش التأهيل المهني، إلى أبطال الأولمبياد الخاص المشاركين في دورة الألعاب العالمية، من أصل 10 آلاف حقيبة تم إنتاجها من قبل المؤسسة، تحت شعار «صنعت بكل فخر بأيدي أصحاب الهمم»، وبلغ عدد الحقائب التي جرى تسليمها، أمس، 605 حقائب إلى وفود تمثل اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية، من 17 دولة مشاركة في الدورة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، عبدالله الكمالي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «لمسنا فرحة الوفود، بعد أن علموا بأن هذه الحقائب من صنع أصحاب الهمم بدولة الإمارات».