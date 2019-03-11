«أبيض الشواطئ» يواجه لبنان في كأس آسيا بطموح الصدارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى خطف صدارة المجموعة الثانية من خلال المواجهة التي ستجمعه مع نظيره اللبناني، اليوم، لحساب الجولة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها مدينة باتايا الساحلية في تايلاند حتى 17 الجاري، وستقام المباراة على أرضية ملعب بالي هاي، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات.

ويتصدر المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن منتخبنا، في حين بقي رصيد الصين وقرغيزستان خالياً من النقاط ليضمن أبيض الشواطئ ولبنان التأهل للدور ربع النهائي.

واطمأن الجهاز الطبي للمنتخب على سلامة اللاعبين، عقب المباراة الأخيرة أمام المنتخب الصيني، التي تميزت بالقوة والتدخلات العنيفة من جانب الصين، وقال المعالج الطبي، ليناردو يوشيناجا، أن جميع اللاعبين بصحة جيدة، وجاهزون للمباراة بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم، وفي ما يخص اللاعب، علي محمدي، الذي تعرض لإصابة في أخمص القدم خلال مباراة قرغيزستان، أكد يوشيناجا أن علي محمدي تعرض لكدمة بسيطة استوجب معها إخضاعه للعلاج والراحة، وبعدها شارك بشكل جيد، وعلى فترات بسيطة في مباراة الصين، وسيكون في كامل الجاهزية أمام لبنان.

ودشن المنتخب مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل هدف، قبل أن يهزم نظيره الصيني بستة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل للدور ربع النهائي الخميس المقبل.