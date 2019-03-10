بعثة العين تغادر لمواجهة الاستقلال الإيراني بدون عجب وكايو

المصدر: العين - الإمارات اليوم

غادرت بعثة فريق العين لكرة القدم الدولة مساء اليوم "الاحد" عبر مطار العين "الدولي"، برئاسة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد "حماد"متجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران، على متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق نادي الاستقلال، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وشهدت القائمة المغادرة من أسم المهاجم البرازيلي مايو لوكاس ولاعب الوسط محمد عبدالرحمن "عجب".

وضمت بعثة فريق العين 20 لاعباً هم: "خالد عيسى- حمد المنصوري- محمد سعيد بوسندة- مهند سالم العنزي- ماركوس بيرغ- حامد دومبيا- تسوكاسا شيوتاني- إبراهيم دياكيه- خالد عبدالرحمن- عامر عبدالرحمن- بندر الأحبابي- أحمد برمان- سعيد المنهالي- ريان يسلم- محمد فايز- محمد خلفان- سعيد جمعة- جمال معروف- سعد خميس".