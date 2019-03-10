سيطرة إماراتية على ألقاب الموسم في بطولة الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت في أبوظبي، أول من أمس، بطولة الإمارات للدراجات المائية من خلال الجولة السابعة، التي أقيمت على شاطئ جزيرة الحديريات، وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت تكريم الفائزين في الجولة، بالإضافة إلى تكريم أبطال الموسم.

وتُوِّج أبطالاً للموسم بحسب الفئات المختلفة: كيفين ريتير من فريق الفيكتوري، ومن الإمارات عامر حوير وعبدالله الحمادي، وسلمان العوضي، ومحمد المري، وأحمد الحمادي، والكويتي فارس إبراهيم رمضان، والإماراتي علي آل علي، والكويتي يوسف الخلفان، والكويتي محمد جاسم الباز.

وكرَّم الأبطال كل من رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر بن حريز، ومدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، ومشرف عام السباق، ناصر الظاهري، وفيصل الشامسي أحد قدامى المتسابقين.

وشهدت أولى فئات السباق بالنسبة للجولة الختامية «واقف جي بي 1»، فوز الفرنسي رافائيل ماورين باللقب، وفي «جالس جي بي 3» تمكن من الفوز الإماراتي عبدالله الحمادي، وفي «واقف جي بي 2» عاد اللقب إلى الإماراتي عبدالله الحمادي، وفي فئة «جالس جي بي 2» حل في المركز الأول الإماراتي سلمان العوضي.

وجاءت فئة كبار المتسابقين «جي بي 2 كي» لتهدي الفوز للإماراتي حريز المر بن حريز، و«واقف ناشئين 3.3» للكويتي شاهين إبراهيم، وفي «واقف ناشئين 3.2» حل أولاً فارس إبراهيم، وكان الفوز على موعد مع الإماراتي سعود العوضي في «واقف ناشئين 3.1»، وفي منافسات «فئة جالس جي بي 4» حل في المركز الأول الكويتي أحمد عبدالعزيز. وفي «جالس محترفين» تمكن من إحراز لقب الجولة الإماراتي علي محمد اللنجاوي.