مطر وسلطان في قائمة الوحدة أمام الاتحاد السعودي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

تأكد دخول قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، وقلب الدفاع سالم سلطان قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة الاتحاد السعودي، غداً، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وتماثل اللاعبان للشفاء من الإصابتين اللتين لحقتا بهما أخيراً، ومنعتهما من اللعب في مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الأولى، التي خسرها العنابي 2-صفر.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعبان قائمة البدلاء على أقل تقدير، وقد يدفع المدير الفني للفريق، الهولندي تين كات، بمطر من البداية حال ثبوت جاهزيته البدنية الكاملة للمشاركة في المباراة، بحسب ما أكده مصدر في النادي لـ«الإمارات اليوم».

في جانب آخر، لايزال موقف المهاجم، يحيى الغساني، غير واضح من المشاركة، رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق عقب العودة من طشقند، وهو ما قد يتحدد خلال التدريب الأخير اليوم.

ويؤدي العنابي مرانه، مساء، على ملعب أكاديمية الناشئين في الشهامة، بمشاركة جميع اللاعبين. ووصلت، أمس، إلى أبوظبي بعثة فريق الاتحاد السعودي، وضمت 21 لاعباً.

ويعقد اليوم المؤتمر الفني للمباراة بحضور مراقبي المباراة والحكام ومديري الفريقين، للتأكيد على أهلية اللاعبين وتحديد ألوان ملابس الفريقين.