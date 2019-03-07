بطل المؤسسات يجهّز بني ياس للقاء الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يخوض فريق الكرة بنادي بني ياس مباراة ودية في السابعة مساء اليوم على استاد الشامخة الجديدة مع فريق جولد، بطل دوري المؤسسات في تجربة قوية، استعداداً لمواجهة الوحدة يوم 15 الجاري على استاد آل نهيان في المباراة الثانية للدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي التي يحمل الوحدة لقبها من الموسم الماضي.

وقال مدير فريق بني ياس مرزوق المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن مواجهة فريق جولد تجربة قوية ومفيدة قبل مواجهة الوحدة، من أجل تجهيز الفريق بدنياً وفنياً وذهنياً لهذه المواجهة، في ظل توقف مسابقة دوري الخليج العربي وحاجة اللاعبين إلى المحافظة على لياقتهم البدنية والفنية والذهنية.

وأشار المرزوقي إلى أن: «مباراة الوحدة ستكون صعبة للفريقين، خصوصاً أنهما لعبا معاً في آخر مبارياتهما بمسابقة دوري الخليج العربي، وتبادلا الفوز كل على ملعبه في الدورين الأول والثاني وبأربعة اهداف أيضاً».