34 سائقاً و55 درّاجاً يدشنون تحدي رالي دبي الدولي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن 34 سائقاً و55 درّاجاً اليوم تحدي رالي دبي الدولي، ثانية جولات بطولات العالم للكروس كونتري للسيارات، والجولة الافتتاحية في بطولة العالم لسباقات «الباها» للدرّاجات النارية، وذلك عندما يخوضون على حلبة دبي أوتودروم المرحلة الاستعراضية، على أن تتبع على مدار يومي الجمعة والسبت بخوض غمار المراحل الصحراوية الخاصة الممتدة بطول 407 كيلومترات يتحدد من خلالها هوية البطل.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الرالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في حلبة دبي أوتودروم، وحضره مدير عام نادي الإمارات للسيارات والسياحة ماهر البدري، والمدير العام لحلبة دبي أوتودروم فيصل السهلاوي، وممثلو عن الشركات الراعية.

ويحفل الرالي بمشاركة واسعة من نجوم العالم وسائقي الدولة، يتقدمهم على صعيد فئة السيارات، الشيخ خالد القاسمي الذي يشارك على متن سيارته بيجو 3008 دي كيه آر، برفقة الملاح الفرنسي إلكزافيير بانسيري، بالإضافة إلى النجم الشاب منصور بن الهلي الذي يتسلم مهمة القيادة بالنيابة عن والده السائق المخضرم يحيى بالهلي.

وفي فئة الدرّاجات، يسعى بطل العالم للموسم الماضي الإماراتي محمد البلوشي استهلال حملة الدفاع عن اللقب بالصورة المثلى، إذ يسعى لتكرار إنجازه في دبي والفوز بلقب الجولة الافتتاحية.