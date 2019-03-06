5 مرشحين لخلافة زاكيروني في تدريب المنتخب

المصدر: منصور السندي-دبي

بدأ اتحاد الكرة البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، إذ حددت اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة خلال اجتماع لها أمس الأربعاء بمقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة نائب رئيس اتحاد الكرة ، رئيس اللجنة عبد الله ناصر الجنيبي، أسماء خمسة مدربين من أوروبا لبدء التفاوض معهم بصورة رسمية ورفع توصية بهذا الخصوص لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاختيار مدرب واحد من بينهم لتولي تدريب المنتخب والبدء في تجهيزه وإعداده للاستحقاقات القادمة.

ولم تكشف اللجنة عن هوية هؤلاء المدربين المرشحين لتدريب المنتخب لكنها حددت معايير ومواصفات معينة في المدرب المرتقب الذي سيقود المنتخب في المرحلة الجديدة من بينها أن تكون لديه القدرة على تكوين و بناء منتخب جديد للمستقبل بالاستفادة من بعض عناصر الخبرة في المنتخب الحالي وكذلك العناصر الموجودة في المنتخب الأولمبي ومنتخبات المراحل السنية الأخرى ليكون المنتخب المقبل نواة لمنتخب قوي ينافس في كأس العالم المقبل فضلا معرفة المدرب المرتقب بالمنطقة، علما أن المنتخب الأول سيبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم المقبلة في الخامس من سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة الفنية والمنتخبات في تصريح صحافي عقب الاجتماع أنها استعرضت أسماء خمسة مدربين لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول وجميعهم من الجنسية الأوروبية، لبدء التفاوض معهم، على أن يتم الانتهاء من المفاوضات خلال الشهر الجاري.