مفاوضات بين النصر وأرسنال لإقامة مباراة ودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استقبل نادي النصر وفداً من نادي الأرسنال الإنجليزي لبحث إقامة مباراة ودية مع النصر خلال فترة توقف الدوري وبالتحديد في الفترة من 17-30 مارس الجاري أثناء توقف الدوري الإنجليزي، وأكد مصدر لـ "الإمارات اليوم"، أن المفاوضات لا زالت جارية مع الفريق الإنجليزي لبحث إقامة مباراة ودية خلال الفترة المذكورة ولكنه إلى الأن لا يوجد أي اتفاق رسمي بين الناديين لإقامة المباراة.

وكان النادي قد دخل في مفاوضات مع أندية أوروبية شهيرة من اجل إقامة مباراة ودية ومن أهمها برشلونة وليفربول الإنجليزي من أجل محاولة إقامة مباراة افتتاح رسمي للإستاد الجديد قبل بطولة كأس آسيا ولكن ضيق الوقت لم يكن في صالح العميد.