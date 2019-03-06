بعثتا الإمارات والسعودية في الأولمبياد الخاص تؤازران العين والهلال

المصدر: معاذ كمبال - العين

حرصت بعثتا المنتخب الوطني، ونظيره السعودي لأصحاب الهمم، اللذين يستعدان للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، على الوقوف خلف العين والهلال السعودي، ومساندة الفريقين في المباراة التي جمعتهما أمس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في استاد هزاع بن زايد بالعين، وتقيم البعثة السعودية معسكراً أولياً في فندق «ألوفت»، المجاور لاستاد هزاع بن زايد.

وقال نائب رئيس البعثة السعودية، فائز الشهري، لـ«الإمارات اليوم»، إن بعثتهم تقيم حالياً معسكراً في مدينة العين، على أن تنتقل لاحقاً إلى الشارقة، ومنها إلى أبوظبي للمشاركة في ضربة البداية، مؤكداً أن حضورهم للمباراة يأتي لحرصهم على دعم الفرق التي تمثل السعودية.

يذكر أن بعثة الأخضر في البطولة تتكون من 50 رياضياً ورياضية، يشاركون في 10 منافسات رياضية، هي: (ألعاب القوى، وكرة السلة، والبوتشي، والبولينغ، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، وتنس الطاولة، والترايثلون والرياضات الموحدة).