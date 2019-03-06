نيوزيلندا أول الواصلين إلى الإمارات للمشاركة في الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصبح فريق الأولمبياد الخاص النيوزيلندي أول الوفود الواصلة إلى الإمارات، للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

ومع وصول الوفد عند الساعة 5.35، من صباح أمس، تلقى كل أعضاء الوفد من الرياضيين والمدربين والمسؤولين والموظفين وأعضاء الفريق الطبي، استقبالًا حارًا في مطار أبوظبي الدولي، بحضور الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، بيتر ويلر، والتميمة الرسمية للأولمبياد الخاص، وفريق عمل الاتحاد للطيران.

ويشارك الفريق النيوزيلندي في منافسات ثماني رياضات، تتضمن: ألعاب القوى، والسباحة، والبوتشي، والفروسية، وكرة السلة، والبولينغ، ورفع الأثقال، وكرة القدم.

وتشهد الألعاب العالمية مشاركة أكثر من 190 دولة، ستصل إلى أبوظبي ودبي قبل انطلاق برنامج المدن المضيفة، الذي يبدأ يوم 8 مارس، تمهيدًا لانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، ويشهد مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، للمنافسة في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي، ضمن الحدث الأكثر تضامنًا، عبر 50 سنة من تاريخ حركة الأولمبياد الخاص.