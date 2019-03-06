مشاهير العالم يحضرون الأولمبياد الخاص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019» عن المزيد من أسماء الرياضيين والمشاهير الذين سيكونون حاضرين خلال الحدث الإنساني والرياضي الأكبر لهذا العام، الذي يستمر من 14 إلى 21 الجاري.

ويشهد الحدث حضور كل من النجمة العالمية نيكول شيرزينجر، والعداء بوب بيمون من بين قائمة من النجوم الذين أكدوا حضورهم للحدث، في سبيل التعريف بالأولمبياد الخاص على أوسع نطاق.

كما ينضم إلى القائمة أيضاً كل المغنية البنمية إريكا إندر، والسباح الفرنسي الحائز ثلاث ميداليات أولمبية آلان برنارد، ولاعبة المبارزة الأميركية ابتهاج محمد.

وتنضم هذه المجموعة من الشخصيات الرياضية والمشاهير إلى القائمة الطويلة من الأسماء التي أكدت مسبقاً حضورها الحدث العالمي.