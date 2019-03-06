هوملس وبواتنغ ومولر دون مستقبل في منتخب ألمانيا

المصدر: ميونيخ ــ أ.ف.ب

قرر مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يواكيم لوف، إخراج ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوملس وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، نهائياً من المنتخب الألماني لكرة القدم مادام مدرباً له، بحجة أنهم لا يشكلون جزءاً من خططه المستقبلية، ولأن المنتخب يحتاج لانطلاقة جديدة بأسماء مختلفة.

وقال لوف في مؤتمر صحافي: «2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة»، مشيراً الى أنه زار ميونيخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة لخوض ودية صربيا في فولفسبورغ، وأخرى ضد هولندا ضمن تصفيات أوروبا 2020 في أواخر هذا الشهر.