زوران يُدمع "العين"

المصدر: معاذ كمبال – العين

قاد المدرب الكرواتي، زوران ماميتش فريقه الهلال السعودي لتحقيق فوز صعب على فريقه السابق العين بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليمنح فريقه الجديد ثلاث نقاط غالية.

وظل الكرواتي واقفاً في المنطقة الفنية على مدار شوطي المباراة وبدأ عليه التوتر خلال توجيهه لاعبيه بالضغط المستمر على منطقة العين بينما احتفل بالهدف الوحيد الذي سجله قائد فريقه محمد الشلهوب في الدقيقة 66.

والفوز هو الأول للفريق السعودي في ملعب العين من أصل 7 مباريات سابقة جمعت الطرفين في دوري أبطال آسيا كان فيها الفوز 6 مرات من نصيب فريق العين بينما انتهى مباراة واحدة بالتعادل.

وبدأ واضحاً تأثر فريق العين بفقدان خدمات مهاجمه البرازيلي كايو لوكاس الغائب بداعي الإيقاف إذ ظل اللاعب على الدوام أحد مفاتيح اللعب للفريق من خلال قدراته على المراوغة والاختراق وفتح الثغرات في دفاع المنافسين وخلق فرص حقيقة للمهاجم السويدي ماركوس بيرغ.

ونجح مدرب فريق العين، الاسباني خوان كارلوس غاريدو في تحجيم مصادر القوة في هجوم الفريق السعودي بعد أن وضع المدافع الياباني تسوكاسا شوتاني خلال الشوط الأول في الجبهة اليمنى بدلاً على اليسرى لإيقاف الفرنسي بافيتمبي غوميز بينما كلف المالي تونغو حامد دومبيا برقابة البرازيلي كارلوس إدواردو لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع الضيوف من الوصل للشباك.

ولم تمنح التبديلات الهجومية التي اجرها المدرب غاريدو في الشوط الثاني بدخول الثلاثي محمد عبدالرحمن وجمال معروف وابراهيما دياكي في تغير النتيجة إذ استمرت المباراة سجالاً بين الفريقين إلى أن اطلق حكم المباراة البحريني نواف شكر الله صافرة نهاية اللقاء بفوز الضيوف بهدف دون رد.