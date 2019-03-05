معاقبة لاعبين من الفجيرة لمحاولاتهما الاعتداء على حكم مباراة

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي ،معاقبة لاعبي الفجيرة مهند خميس وأحمد موسى بإيقاف كل منهما مباراة واحدة وتغريم كل منهما 30 الف درهم لمحاولتهما الاعتداء على حكم مباراة الفريق ضد الشارقة وذلك خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، كما عاقبت اللجنة مدرب اللياقة البدنية في نادي الفجيرة باولو روبرتو بتغريمه 20 الف درهم وإيقافه عن مرافقة الفريق في مباراتين رسميتين.

وغرمت اللجنة نادي الفجيرة 30 الف درهم بسبب قيام جمهور النادي برمي أحذية وزجاجات مياه تجاه حكم مباراة الفريق أمام الشارقة فضلا عن قيام الجمهور بسب حكم المباراة.