الوحدة يخسر أمام لوكوموتيف بهدفين

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

فشل الوحدة في فك "عقدته " مع الأندية الأوزباكية ، وخسر بهدفين دون رد أمام لوكوموتيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأخير في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .

انتهى الشوط الأول بتقدم مبكر لفريق لوكوموتيف بهدف في الدقيقة الخامسة ، أحرزه تيمور عبد الخالق بضربة رأس إثر ضربة ركنية ، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام خوجاييف الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

بهذه النتيجة حصل فريق لوكوموتيف على أول ثلاث نقاط ، وتصدر الترتيب فرق المجموعة مؤقتا ، وخرج الوحدة بلا رصيد من النقاط.