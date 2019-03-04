مبخوت في صدارة الـ 407 أهداف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حافظ مهاجم فريق الجزيرة علي مبخوت، على صدارته لهدافي دوري الخليج العربي عقب ختام الجولة 17، برصيد 17 هدفاً قبل توقف الدوري، ليؤكد اللاعب ثبات معدله التهديفي للموسم الثالث على التوالي الذي يوجد فيه بصدارة الهدافين، كما وصل إلى 130 هدفاً في الدوري الإماراتي واقترب من اللاعب السابق محمد عمر، الذي أحرز 132 هدفاً بفارق 35 هدفاً عن الأسطورة الوصلاوية فهد خميس، الذي أحرز 165 هدفاً، وشهدت مسابقة دوري الخليج العربي تسجيل 407 أهداف حتى انتهاء الجولة 17، بمعدل 3.42 أهداف في كل مباراة.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين المهاجم البرازيلي لفريق الشارقة ويلتون، برصيد 16 هدفاً، كما تصدر فريق الجزيرة قائمة أفضل خط هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 46 هدفاً، بينما يأتي الشارقة كصاحب أقوى خط دفاع برصيد 16 هدفاً فقط، ويأتي بعده العين حيث استقبلت شباكه 17 هدفاً.