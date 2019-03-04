المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اجتماع

أجّلت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعها، الذي كان مقرراً أمس، ليقام غداً، لتحديد الملعبين اللذين ستقام عليهما مباراتا الدور نصف النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة 16 الجاري.

خلفان

نشر لاعب الجزيرة، خلفان مبارك، صورة على حسابه في «إنستغرام» أثناء سفره إلى أذربيجان، بعدما حصل لاعبو «فخر أبوظبي» على راحة، إثر توقف الدوري، بسبب مشاركة العين والوصل والوحدة في دوري أبطال آسيا.

كايو

من المقرر أن يلتحق لاعب الإمارات، البرازيلي كايو، بمباراة فريقه مع الوحدة، في الجولة 18 من الدوري، بعد غياب ثلاث مباريات بسبب الإصابة، إذ كان اللاعب قد خضع للعلاج في صربيا خلال الفترة الماضية.