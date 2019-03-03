الذيد يستعين بالمدرب محمد العجماني لقيادته في الدرجة الاولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس ادارة نادي الذيد سالم بن هويدن الكتبي عن ان مجلس ادارة النادي قرر الاستعانة بالمدرب المواطن محمد العجماني لقيادة الفريق الاول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى.

وتقدم بن هويدن باسم مجلس ادارة النادي بالشكر والتقدير للمدرب السابق محمد سعيد الطنيجي للجهود التي بذلها طوال تسلمه تدريب الفريق في 11 سنة من العمل الدؤوب متمنيا للمدرب العجماني النجاح في مهمته الحالية.