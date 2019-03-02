الوصل 20 نقطة.. و«الصقور» يعاني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

عاد الوصل من رأس الخيمة بثلاث نقاط ثمينة، دفعت به إلى النقطة 20 في جدول الترتيب، بفوزه على فريق الإمارات 2-1، في ختام مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ليزيد «الإمبراطور» آلام «الصقور»، بعد أن أبقاه في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

ونجح الوصل في بسط سيطرته على الشوط الأول بالكامل، وكان الأفضل والأكثر خطورة والوصول إلى المرمى، بفضل تحركات اللاعب الشاب علي صالح، الذي كان مصدر خطورة مستمراً على الإمارات من الجانب الأيسر، حيث توغل في أكثر من كرة، ولعب تمريرات عرضية خطرة مرت بجوار القائم دون فاعلية مع ابتعاد المهاجم البرازيلي ليما عن مستواه وخطورته المعهودة داخل منطقة الجزاء، وكاد الوصل أن يتقدم في أكثر من مناسبة بالشوط الأول ولكن الحارس علي صقر، والمدافع سعد سرور، وقفا بقوة أمام مهاجمي الوصل.

وخلال الشوط الأول غاب مهاجم الإمارات، الفرنسي دياباتي، تماماً واعتمد الإمارات في هجومه على اللاعب وليد عمبر، الذي اعتمد على مجهوده ومهارته الفردية في محاولة الوصول إلى مرمى الوصل، وحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة، من عمر الشوط الأول على حدود منطقة الجزاء، لكنه ترك الكرة لسبيل غازي، الذي سدد في الحائط وتضيع فرصة هدف قريب للإمارات، وبعدها حاول الوصل التهديف في ختام الشوط الأول، لكنه أنهى الشوط الأول متعادلاً سلبياً مع الصقور.

وكان الشوط الثاني أكثر سرعة وخطورة من الفريقين، وشهد تدخل «الفار» في أكثر من مناسبة، حيث احتسب الحكم محمد عبدالله ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 67، نتيجة لمس الكرة باليد عن طريق المدافع سبيل غازي، الذي حصل على البطاقة الثانية وطرد من المباراة، بينما وجد اللاعب البرازيلي الكرة فرصة لإحراز هدف الوصل الأول بالدقيقة 68 من ركلة جزاء، بعدها حاول الإمارات العودة، لكن تسبب هجوم الصقور في زيادة المساحات، ونتج عن ذلك هدف ثانٍ للوصل احتسبه الحكم، لكنه عاد وألغاه عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 82، أطلق اللاعب خميس إسماعيل قذيفة لا ترد من مسافة بعيدة، استقرت في المرمى، معلنة عن هدف الوصل الثاني والاطمئنان على نتيجة المباراة.

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، نجح هداف الإمارات، الفرنسي دياباتي، في إحراز هدف تقليص الفارق باستلام جيد داخل منطقة الجزاء وعرضية حسام لطفي، إذ سددها في المرمى معلناً عن الهدف الأول للإمارات، لتنتهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 2-1.