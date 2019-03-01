أبوالشوارب لجمهور العميد: ما يحصل مع النصر سوء توفيق

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، على الوجود وسط جمهور النصر الغاضب بعد مباراة كلباء، أول من أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، التي انتهت بالتعادل 1-1، ليواصل النصر نزف النقاط في الدوري، للمباراة الخامسة على التوالي.

وتوجّه أبوالشوارب إلى جمهور العميد وقال، في تصريحات صحافية، إن ما يحدث مع الفريق هو سوء توفيق فقط وليس بسبب أخطاء فنية، وأكد: «ليس صحيحاً ما يقال إن النصر يصرف أكثر من الأندية الأخرى، ومن تم التعاقد معه من قبل أنا لست مسؤولاً عنه، ولا أعرف إن كان التعاقد تم بوجود لجنة فنية أو أي شيء آخر، لكن أنا كمجلس إدارة أملك ميزانية محددة وأتعامل في حدودها، وقد قمت بإعارة المهاجم البرازيلي روزاً براتبه، إضافة إلى إعارة يوري براتبه، وأنهيت عقد البرازيلي ماركينيوس».

وأضاف: «النصر تعاقد مع لاعبين أجانب بناء على وجهة نظر متبادلة، ورأي لجنة فنية تضم المدرب الإسباني بينات، وأعضاء مجلس إدارة وهي لجنة مختصة بالتعاقدات، وليس صحيحاً ما يقال إن المدرب هو من تعاقد مع اللاعبين الأجانب بمفرده. أتفق مع الجمهور في غضبهم، وأنا واحد من هؤلاء، ونعقد دائماً جلسات مع اللاعبين والجهاز الفني، والفريق سيستمر في عمله، سواء تغير مجلس الإدارة أو الجهاز الفني».

يذكر أن النصر خسر في الجولات الماضية من الجزيرة، وتعادل مع عجمان، وخسر من الشارقة والعين، وتعادل مع كلباء.