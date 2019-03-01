العنبري يواجه مسفر في لقاء «المدرب المواطن»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف الفجيرة نظيره الشارقة «المتصدر» عند الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي في مباراة مهمة وصعبة، للظروف المتباينة التي يمر بها الفريقان، حيث يتطلع أصحاب الأرض والجمهور لاستعادة كسب النقاط، وتحقيق النتائج الإيجابية التي توقفت منذ التعادل مع الظفرة بهدف لمثله في الجولة 11، بينما يسعى الشارقة إلى مواصلة حصاد النقاط للحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 40 نقطة، بينما يبلغ رصيد الفجيرة 13 نقطة في المركز الـ12.

ويدرك لاعبو الفجيرة أن مسؤوليتهم كبيرة في مباراة اليوم، إذ لابد من كسب النقاط لتفادي التراجع إلى أحد المركزين الأخيرين، خصوصاً إذا ما تمكن منافسه الأقرب إلى البقاء، نادي الإمارات، من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام الوصل، التي تقام اليوم أيضاً.

ويراهن الفجيرة على أن يستعيد محترفوه الأجانب مستواهم المعهود، وأن يظهر خطه الدفاعي بصورة منظمة أفضل من غيرها من المباريات السابقة لتحقيق نقاط ثمينة في مشوار البقاء في دوري الخليج العربي، خصوصاً أن اللاعبين أنفسهم نجحوا في تحقيق نتائج طيبة خلال الدور الأول من البطولة.

من جهته، قال مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، في المؤتمر الصحافي: «الشارقة يريد كسب النتيجة بصفته المتصدر، وهو الفريق الوحيد المستقر بشكل تام، لما يملكه من محترفين أجانب مميزين»، موضحاً: «يجب أن نكون بأفضل حالاتنا، لأننا لا نريد أن نستمر بالنتائج المتواضعة، وسنكون في هذه المباراة بحال أفضل من المباريات السابقة».

وأضاف مسفر أن «الفجيرة يملك لاعبين مواطنين وأجانب جيدين، لكنه بحاجة إلى أن يستعيدوا مكانتهم الفنية»، مؤكداً أن «اللاعبين أبدوا استجابة كبيرة خلال التدريبات»، متطلعاً إلى أن تظهر إمكاناتهم الفنية خلال المباراة، ومبدياً ثقته بأن يظهر الفريق بصورة جيدة، وأن يكون نداً للشارقة، مقللاً من كون جمهور الشارقة سيشكل ضغطاً على لاعبيه.

في المقابل، يسعى الشارقة إلى تحقيق فوز جديد، يعزز من خلاله الصدارة قبل فترة التوقف المقبلة، تمهيداً لخوض منافسات دور نصف النهائي، وفي هذا الشأن قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن «المباراة لن تكون سهلة»، واصفاً الفجيرة بالفريق الجيد، على الرغم من ترتيبه المتأخر، لكونه جيداً في الناحية الهجومية، متمنياً أن يكون لاعبوه بكامل تركيزهم.

يذكر أن الفريقين التقيا في مرحلة الذهاب، التي انتهت لمصلحة الشارقة بثلاثية نظيفة.

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نقطة تفصل الشارقة

المتصدر عن الفجيرة

المنافس على البقاء.