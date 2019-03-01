الجزيرة يستضيف عجمان بأمل مواصلة المنافسة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يتشبث الجزيرة بأمل اللحاق بالمنافسة على قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستضيف فريق عجمان في الساعة 5:40 من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ17 للمسابقة، في واحدة من أهم مباريات الفريق خلال منافسات الدور الثاني للمسابقة.

يدخل الجزيرة المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعد الخسارة الأخيرة خارج ملعبه أمام بني ياس 1-2، وهي الخسارة التي دفعت هداف الفريق والدوري علي مبخوت (برصيد 17 هدفاً) للتصريح بعدها بأن الجزيرة خرج من المنافسة على بطولة الدوري، رغم أن الفارق مع الشارقة المتصدر تسع نقاط، ما دعا المشرف العام على الفريق، أحمد سعيد المرزوقي، للتصريح بأن الجزيرة لايزال في صلب المنافسة على بطولة الدوري التي لاتزال في الملعب، رغم فارق النقاط التسع مع الشارقة، ولن يرمي «المنديل» مبكراً، وسيقاتل حتى النهاية بدءاً من مباراة اليوم مع عجمان، التي وصفها بالمهمة والصعبة، على حد تعبيره.

ويعوّل الجزيرة على مهارة وخبرة نجومه في خطي الوسط والهجوم، بقيادة هداف المسابقة علي مبخوت، والبرازيلي ليوناردو بيريرا، وصانع الألعاب المخضرم خلفان مبارك، ويتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب هجومي من بداية المباراة.

ولا بديل للجزيرة عن تحقيق الفوز اليوم والحصول على النقاط الثلاث، انتظاراً لأي تعثر للشارقة المتصدر، في محاولة لتقليص فارق النقاط، والتقدم خطوة نحو القمة، أما في حالة الخسارة أو التعادل فسيعني ذلك ابتعاد الفريق نهائياً عن المنافسة، في ظل تبقي تسع جولات فقط على نهاية المسابقة.

وسيخوض الجزيرة المباراة مكتمل الصفوف، باستثناء لاعب ارتكاز الوسط محمد جمال، الذي يمارس تدريبات علاجية للشفاء من إصابته بكسر في عظمة الساق.

ويسير عجمان بخطى جيدة هذا الموسم، ويحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة بعد فوزه الكبير على الفجيرة بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية إن لم يكن الفوز، والحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير لتعزيز موقفه في منتصف جدول ترتيب المسابقة، ومن المتوقع أن يلعب الفريق بتوازن هجومي دفاعي للحد من خطورة مهاجمي الجزيرة، مع القيام بهجمات مرتدة سريعة، في محاولة لخطف هدف أو أكثر، واستغلال بطء دفاع الجزيرة في الارتداد.