الدراج البلجيكي إيفينبويل خارج المنافسة بسبب الإصابة

المصدر: سيد مصطفى محمد أبوإسماعيل - دبي

أبعدت الإصابة دراج فريق «كويك ستيب»، البلجيكي ريكو إيفينبويل، عن المنافسة في طواف الإمارات، بعد حادث السقوط الذي تعرض له خلال المرحلة الرابعة من الطواف، أول من أمس، «بلدية دبي».

وسقط الدراج الشاب (19 سنة) بمفرده دون الاصطدام بأحد، بعد مرور 85 كم من المرحلة الرابعة التي يبلغ طولها 205 كم، وحسمها الدرّاج الأسترالي ايوان كالب.

وعلى الفور، تم نقل إيفينبويل إلى المستشفى، حيث أجرى فحوصاً بالأشعة السينية، التي أثبتت سلامته وعدم تعرضه لكسور، باستثناء بعض الجروح السطحية، وذلك حسب البيان الصحافي الصادر من إدارة الفريق، والتي رغم ذلك أكدت أنه بات خارج إطار المنافسة في طواف الإمارات.

ويعد إيفينبويل من النجوم الصاعدين في عالم الدراجين المحترفين، حيث قدم أداءً مبهراً نظراً لسنه الصغيرة وخبرته القليلة، وذلك بعدما احتل المركز الـ17 في الترتيب العام لطواف الإمارات قبل بداية المرحلة الرابعة.

ولن يكون بمقدور إيفينبويل المشاركة في السباقات إلا بنهاية مارس الجاري.