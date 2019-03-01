الدراجون الـ 5 الأعلى أجراً في العالم

المصدر: سيد مصطفى محمد أبوإسماعيل - دبي

تحوّلت رياضة الدراجات الهوائية إلى إحدى الألعاب المنافسة على مستوى العالم في الرواتب المرتفعة لمحترفي هذه اللعبة، على غرار ما يحدث في كرة القدم ورياضات أخرى، رغم الفوارق بينهما. ورغم أن الفرق المحترفة في الدراجات الهوائية، التي تنافس سنوياً على أغلى الألقاب، لا تكشف عادة عن تفاصيل عقود دراجيها ورواتبهم السنوية، إلا أن مواقع كثيرة، على غرار «سايكلين توداي» و«فيلو نيوز»، ومجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة، كشفت النقاب عن رواتب مرتفعة تصل إلى مستوى ستة ملايين يورو، وهو أعلى راتب سنوي يتقاضاه العضو البارز في فريق «بورا هانزغرو»، السلوفاكي بيتر ساجان.. وتالياً الرواتب الخمسة الأعلى لمحترفي الدراجات في العالم، بينهم دراجون مشاركون في طواف الإمارات حالياً، على غرار البريطاني مارك كافنديش، والإيطالي فيتشنزو نيبالي.

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