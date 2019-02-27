ماذا قال لاعب الشارقة منديز عن مباراة الفجيرة؟

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد لاعب الشارقة ريان منديز أنه ورغم أن الفجيرة يمر بظروف صعبة نظرا لتأخر ترتيبه في جدول فريق الا أن المواجهة المقبلة معه بعد غد الجمعة في الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم لن تكون سهلة، مشددا على أن وضع فريق الشارقة في مقدمة ترتيب فرق المنافسة يتطلب منهم كلاعبين بذلك أقصى ما في وسعهم وصولا لتحقيق ما يريدون في المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال منديز في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بمقره في الشارقة اليوم الأربعاء" ندرك تماما صعوبة مباراة الفجيرة لكن صعوبة المباريات حلها دائما يكمن بالأداء الجماعي في الملعب".

وبشأن الأسلوب الذي يتبعه للتخلص من المراقبة اللصيقة التي قد يتعرض لها من مدافعي الفريق المنافسة في اعقاب تألقه بشكل مميز مع فريقه في الفترة الأخيرة، أكد منديز أنه في حال تعرضه للرقابة الفردية خلال المباريات فان بقية زملائه اللاعبين هم من يصنعون الفارق في الملعب من خلال اللعب الجماعي.

وشكر منديز جمهور الشارقة على الدعم الكبير الذي ظل يقدمه لفريقه في المباريات، مؤكدا أنه يتمنى استمرار هذا الدعم حتى النهاية.