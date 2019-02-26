مدرب العين: لاعبو الفريق مطالبون بالجدية والتركيز أمام شباب الأهلي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، الإسباني، خوان كارلوس غاريدو إن جميع عناصر الفريق يضاعفون جهودهم بالصورة المطلوبة ويعملون بجدية وتركيز عاليين للاستمرار في حصد النتائج القوية في مواجهة شباب الأهلي دبي ضمن الجولة الـ 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأكد في المؤتمر الصحافي أمس إن فريقه يمضي على الطريق الصحيح وسعيد جداً بمردود أداء الفريق منذ توليه المهمة، على الرغم من أن الأسلوب التكتيكي جديد وطرق التدريب والتهيئة والتحضير البدني والذهني مختلفة، وأضاف أنه مستعد لمساعدة الفريق على تقديم الأفضل دائماً، من خلال إظهار روح القتال والتحدي والإصرار سعياً لتحقيق الطموحات المرجوة.

وقال المدرب الاسباني "منافسنا على النقاط الثلاث في الجولة القادمة فريق جيد ويقوده مدرب قدير ومعرفتي به شخصية، وفي اعتقادي أنه فريق منظم ويعتمد أسلوباً دفاعياً قوياً ومباراتنا لن تكون سهلة ولكن من الجيد أن تواجه في كرة القدم فريقاً قوياً ولاعبو العين يدركون جيداً بأن الفوز في مثل تلك المواجهات يتطلب تركيزاً عالياً وجهوداً مضاعفة للعودة بالنقاط الثلاث، مع الاحترام لطموحات فريق شباب الأهلي ".

وأكمل: "الكل يدرك جيداً أن العين نادٍ كبير ولا سقف لطموحاته ويمضي وفقاً لرؤية واضحة واستراتيجية ناجحة وهدف النادي الرئيس يكمن في تقديم كرة قدم حقيقية يتمكن من خلالها إحراز النتائج القوية وحصد الألقاب بمختلف البطولات محلياً وخارجياً لإسعاد جماهيره الكبيرة.".

وأضاف: "أكدت على لاعبي العين أهمية التركيز على مواجهة واحدة فقط، اتساقاً مع استراتيجيتي في التحضير لكل مباراة على حدى، الأمر الذي عملنا عليه خلال الحصص التدريبية الماضية برغم الفترة الزمنية القصيرة التي أمضيتها هنا مع الفريق وأتمنى أن نوفق في متابعة نتائجنا الجيدة خلال استحقاقاتنا المقبلة حتى نهاية الموسم على الصعيدين المحلي والقاري".

ورداً على سؤال حول مدى رضاه عن مردود الفريق خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة، قال: "الواقع يؤكد أن العين نادٍ كبير، وعندما تتعاقد الأندية الكبيرة مع مدرب جديد، لا تحتاج إلى فترة تأقلم أو انسجام، بقدر ما تطالب الفريق بالظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية لحصد الألقاب وشخصياً على معرفة جيدة بمتطلبات النادي والجماهير في المرحلة الحالية وشخصياً سعيد جداً بالمردود الذي ظهر عليه العين في المباراة الوحيدة التي خضناها بمسابقة الدوري الأسبوع الماضي".

وتعليقاً على تراجع معدل الحضور الجماهيري، قال: "أندية كرة القدم المحترفة تعتمد على دعم ومساندة الجماهير للفريق، ونحن في أمس الحاجة لمساندة جماهير العين خلال الاستحقاقات المقبلة، كون الجمهور يمثل أهم أسباب النجاح في منظومة عمل النادي ولا أعرف سبب انخفاض معدل الحضور ولكننا في حاجة لمحبي النادي خلال جميع مبارياتنا المقبلة لذلك أطالبهم بدعم طموحات الفريق حتى نصبح أكثر قوة ونتمكن من كسب التحديات المقبلة".

وحول الغيابات المتوقعة عن قائمة الفريق في مواجهة الخميس، قال: "المؤكد أننا سنفتقد إلى جهود إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة النصر، وسنقف على مدى جاهزية بقية اللاعبين خلال الحصتين التدريبيتين اللتين تسبقان مواجهة شباب الأهلي".