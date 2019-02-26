لافتة بـ «الإسبانية» تؤسس لعلاقة متينة بين غاريدو والعيناوية

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال مدرب فريق العين الجديد، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إن اللافتة التي وضعتها جماهير «الزعيم»، في المدرجات المواجهة لدكة بدلاء فريقه في مباراة النصر، السبت الماضي، أدخلت السرور إلى قلبه، وستعزز علاقته مع الجماهير، التي يتمنى أن يستمر هو في بنائها معهم، من خلال تحقيق الانتصارات، في جميع المباريات التي سيخوضها الفريق.

وأشار غاريدو، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه شاهد اللافتة لحظة دخوله مع الفريق إلى ملعب استاد هزاع بن زايد، في مباراته الرسمية الأولى مع «الزعيم»، منذ أن حل بديلاً للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، وقال: «لقد كان استقبالاً رائعاً من الجماهير، لقد شاهدت اللافتة التي كتب عليها (مرحباً غاريدو) لحظة دخولي إلى الملعب، لقد أدخلوا السرور إلى قلبي، أنا أشكرهم على هذه البادرة الجميلة».

وأكد المدرب السابق لناديي الرجاء المغربي والأهلي المصري أنه يدرك مدى تعطش الجماهير لتحقيق الانتصارات، واستعادة الروح من جديد، مشيراً إلى أن كرة القدم مبنية - في المقام الأول - على الجماهير، وشغفها بالفريق.