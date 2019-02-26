المصدر: دبي-الامارات اليوم.

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أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، بعد إقالة الكرواتي بيليتش، إذ عاد سييرا إلى «الإتي» مجدداً، بعدما كان قد رحل عنه بداية الموسم لتدريب شباب الأهلي، وإقيل لسوء النتائج.

تجميد

جمد مسؤول بارز، في اتحاد لعبة فردية، نفسه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة الأخيرة، احتجاجاً على ما سماه انفراد رئيس الاتحاد باتخاذ القرارات، دون الرجوع للمجلس أو اللجان المتخصصة، التي تم تشكيلها في بداية الدورة الانتخابية للاتحاد.

ستانسيو

ذكرت صحيفة «جي إس بي»، الرومانية، أن مدرب الوصل، لورينت ريجيكامب، حاول التعاقد مع الروماني نيكولاي ستانسيو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لافتة إلى أن الأهلي السعودي حسم الصفقة، بفضل تقديمه عرضاً مادياً أكبر.