النصر يهدي إنجاز سيدات اليد إلى حمدان بن راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي النصر أمس، عن إهداء إنجاز فريق كرة اليد للسيدات بالنادي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي.

وفاز فريق النصر بلقب الدوري العام للسيدات، بعد تغلبه على الجزيرة الذي يسيطر على ألقاب السيدات منذ خمس سنوات، بفارق هدفين (31-29) في المباراة الفاصلة والنهائية أول من أمس، على صالة النهيانية الرياضية بمدينة العين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مروان سنكل، في تصريحات صحافية إن «الفريق أثبت جدارته بالفوز بلقب الدوري، وجاء الفوز الغالي على حساب فريق يسيطر على جميع بطولات سيدات اليد من أكثر من خمس سنوات»، فيما أثنى على ما يقدمه الفريق منذ تأسيسه في النادي.

واستمرت المباراة لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 20/‏20، واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين انتهيا كذلك بالتعادل 27/‏27، واحتكم الفريقان الى رميات الجزاء الترجيحية لتحسمها بنات النصر.

وحرص الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي حفل الختام، على تتويج النصر البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية وقلد بنات الجزيرة الوصيف الميداليات الفضية، كما تم تكريم الطاقم التحكيمي للمباراة والمكون من محمد ناصر وياسر النقبي وأمل ناصر وموزة الشامسي، وتم تكريم لاعبة فريق النصر أماني حسين بدرع تذكارية لحصولها على لقب أفضل لاعبة في المباراة.

وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بالأداء العالي الذي قدمته لاعبات الفريقين وعكس التطور المنشود الذي تشهده اللعبة بين عناصر الجنس اللطيف، وقدم التهنئة لفريق النصر بفوزه بلقب البطولة الذي ذهب لمستحقه.

نسرين بن درويش: التتويج جاء بعد جهد كبير

أشادت نسرين بن درويش، مشرفة فريق سيدات اليد بالنادي، بالدعم والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، ومن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، رئيس مجلس إدارة النادي، ولشركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي ونائبة مروان سنكل، وقالت إن دعمهما لجميع الألعاب بالنادي، كان العامل الأساسي لما تحقق من إنجازات. وأضافت أن تتويج فريقنا جاء بعد جهد كبير ووسط إصرار وتصميم من الجميع أجهزه إدارية وفنية وبأيدي بنات النصر على ارض الواقع، وأسفر عن فوز رغم صعوبته على فريق كبير بحجم فريق الجزيرة. ووجهت خلود صافية مدربة فريق النصر الشكر والتقدير لقيادة النادي، التي وفرت جل متطلبات النجاح لهذا الفريق الجديد على ساحات اللعبة، والذي يضم نخبة من اللاعبات المواطنات، وثمنت الأداء العالي خلال مسيرة الفريق بالبطولة، والذي تكلل بتحقيق الطموحات والآمال المنشودة بفوز فريقنا على حامل اللقب، وأوقف سيطرة بنات الجزيرة على جميع بطولات اليد.

قائمة أول لقب

ضمت القائمة التي حققت اللقب الأول لها في تاريخ مشوارها في البطولة كلاً من نسرين بن درويش مشرفة الفريق، والمدربة السورية خلود صافية، والمساعد إبراهيم جاهيش، واخصائية العلاج وفاء خيبر، واللاعبات علياء راشد ونوف عادل وابتسام سعيد وخديجة فهد وعائشة علي وأماني حسين وريم حمزة ونورة سالم ومريم حسن ومبرة عيسى وروضة عيسى، وعائشة خالد وأمسيات داوود والمحترفتين أماندا ميدريروس وبرونا ميديروس.