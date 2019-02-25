بني ياس يفتقد فواز وجورج وروبسون

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

يفتقد فريق بني ياس لاعبي خط الوسط فواز عوانة والهولندي ليروي جورج في المباراة المقبلة أمام الوحدة في الجولة الـ17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي بعد غدٍ، للإيقاف لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الجزيرة الأخيرة في الجولة السادسة عشرة للمسابقة والتي انتهت بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف واحد.

كما يفتقد الفريق قلب الدفاع البرازيلي روبسون دي باولا الذي مازال يمارس تدريبات علاجية للشفاء من إصابته التي تعرض لها قبل مباراة الجزيرة وغاب بسببها عن المباراة.

وقال مدير الفريق مرزوق المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن «الغيابات لن تؤثر على الفريق في مباراة الوحدة، وهناك البديل الجاهز الذي يستطيع سد الفراغ».

وأضاف «مباراة الوحدة صعبة وهي ديربي بين فريقين كبيرين يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز، وسيحاول بني ياس مواصلة تقديم العروض القوية والنتائج الإيجابية، من اجل قطع خطوة جديدة نحو المربع الذهبي الذي يسعى إليه الفريق هذا الموسم».

وأضاف «نعلم صعوبة المباراة في ظل رغبة فريق الوحدة في مصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام الوصل، ورغبته أيضا في تحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري، وأتوقع أن تتسم المباراة بالندية والإثارة بين الفريقين طوال فتراتها كعادة لقاءات الناديين في كل البطولات، وهى بروفة قوية لمباراة الفريقين يوم 15 مارس المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي».