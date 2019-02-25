الوحدة يستبعد مراد باتنا لادعائه الإصابة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قرّرت شركة كرة القدم بنادي الوحدة استبعاد مهاجم الفريق المغربي مراد باتنا، من القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة 2019، بناء على طلب المدير الفني للفريق الهولندي هينيك تين كات.

ويشارك الوحدة ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزباكي.

وأكدت شركة كرة القدم بالنادي في بيان رسمي، أنه تبين ادعاء اللاعب للإصابة في مباراة الوصل الأخيرة بالجولة 16 لدوري الخليج العربي، ما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل الجهاز الفني للفريق بوضعه ضمن قائمة البدلاء ولم يتم الدفع به في اللقاء.